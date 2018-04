Hinds, un rápido ascenso hasta la fama internacional

Este viernes 6 de abril salió a la luz el segundo álbum de Hinds, I Don´t Run, editado por Lucky Number Music. Después de Leave Me Alone, disco debut que llegó a llamar la atención de la prensa internacional, I Don´t Run parece ir por el mismo camino.

El álbum incluye 11 canciones entre las que se encuentra su último adelanto, Finally Floating, además de las composiciones que ya conocíamos como The Club y New For You.

El cuarteto ha coproducido el álbum junto con la ayuda de Gordon Raphael (The Strokes, Regina Spektor) y mezclado por Shawn Everett (Alabama Shakes, Perfume Genius, The War On Drugs), todo un equipo de altísimo nivel para seguir apuntando a los más alto. Pero, ¿cómo surge el fenómeno Hinds?

Un poco de historia

Las madrileñas Carlotta, Ana, Ade y Amber llevan recorriendo mundo sin parar desde los inicios, cuando cautivaron a melómanos nacionales e internacionales.

Hinds nació en 2011 con Carlotta y Ana, pero no fue hasta 2013 cuando se tomaron el proyecto como algo más personal y empezaron a hacer covers de sus grupos favoritos (aunque para los que las recuerden de aquella época, entonces todavía se llamaban Deers). En 2014 subieron a Bandcamp su primera demo, con Bamboo y Trippy Gum. Las jóvenes se ganaron elogios de medios británicos como NME y The Guardian.

Tras algunos conciertos, el dúo se convirtió en cuarteto con las incorporaciones de Amber y Ade y ganaron el festival Make Noise de Malasaña. Desde este momento, el éxito Hinds no había hecho más que despegar. Demo y Barn, sus primeros sencillos, salieron a la luz gracias a las discográficas de Lucky Number Records (Reino Unido) y Mom + Pop Music (Estados Unidos).

En ese mismo año, las jóvenes ya estaban recorriendo ciudades europeas como Londres o Berlín, siendo teloneras de grupos como The Libertines, The Black Lips o The Vaccines.

Barn siguió en noviembre de ese año con temas como Castigadas en el granero y Between Cans, lanzando una edición limitada de 500 copias en vinilo que se agotaron al poco tiempo de anunciarse.

Aun habiendo recibido críticas por ser amateurs en el mundo musical, lo cierto es que estas cuatro jóvenes han logrado ser la primera banda española en la historia en tocar en un late show de televisión norteamericana.

Hinds mostraron su garage rock femenino al mundo con una gira mundial tocando en países como Estados Unidos o Australia, mientras trabajaban en su álbum homónimo presentando singles como el exitoso Chili Town. Leave Me Alone llegó a principios de 2016 y allí donde iban colgaban un sold out. No solo en conciertos, también han llegado a tocar en festivales internacionales de renombre como el Glastonbury o Coachella.

Hinds pasarán por Europa en abril y tocarán Norteamérica en mayo, para después llegar a España donde presentarán nuevo disco en el Primavera Sound (31 de mayo) y en la Sala Joy Eslava de Madrid (7 de junio).