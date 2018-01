Las madrileñas Hinds llevaban unos días creando excitación en sus redes sociales publicando vídeos sin sonido e imágenes que anticipaban que el sucesor de aquel notable Leave Me Alone estaba cerca. Finalmente, ha sido hoy viernes cuando han decidido dar el pistoletazo hacia su nueva etapa con un nuevo single: New For You.

Este tema, que ha contado con la co-producción de Gordon Raphael (ell cual ha estado involucrado en producciones de The Strokes) y con el ingeniero de sonido Shawn Everett, recoge los ingredientes clásicos de la música gargajera del conjunto para dotarles de un sonido más redondo y limpio. Siguen presentes los vocales saturados y las guitarras que dibujan solos simples y pegadizos, pero ahora envueltas en una producción con más cuerpo y con ganas de apuntar más alto.

New For You ha sido presentado con un vídeo dirigido por la propia Carlota Cosials en el que aparecen jugando al fútbol, queriendo presentar algo español con el que crear contraste entre masculino y femenino mientras enseña una representación de la pasión, el sufrimiento y el aplomo, comenta la cantante como bien apuntan en The Line of Best Fit.

I Don’t Run será el título del segundo álbum de las Hinds y se publicará el próximo 6 de abril a través de Lucky Number Music.