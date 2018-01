Hinds agota entradas para tres conciertos íntimos de presentación en Nueva York, Londres y Madrid

Hinds anunciaron el pasado viernes su segundo disco, del que ya han adelantado el primer single: New For You. El pasado domingo por la tarde anunciaron tres conciertos íntimos en Nueva York, Londres y Madrid para celebrar con sus fans esta nueva etapa, los cuales enseguida agotaron todas las entradas, colgando el cartel de sold-out.

Las citas tendrán lugar hoy martes 23 de enero en el Elsewhere Zone One de Brooklyn, el 29 de enero en el Sebright Arms de Londres y el 14 de febrero en Costello Club, Madrid, y ya se han convertido en uno de esos eventos que nadie perderse.

En este segundo trabajo, I Don’t Run, Hinds vuelven después de un periodo que ha cambiado sus vidas mucho más allá de lo que nunca pudieron imaginar. Desde 2014, el grupo no ha parado de girar por todo el mundo, acumulando experiencias positivas pero también negativas, y eso, según su sello, les ha convertido en mejores músicas, amigas aún más íntimas y personas aún más fuertes.

Desde luego, lo que sí nos prometen es que este I Don’t Run nos mostrará a unas Hinds mejores, más grandes, más rápidas, más divertidas y más diestras, sonando a grupo que lucha por su espacio y que no da su éxito por supuesto. Pronto lo comprobaremos.