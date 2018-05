High Hopes para Panic! At The Disco

Internet se llenaba de noticias expectantes de novedades sobre el nuevo proyecto de Panic! At The Disco, Pray For The Wicked.

Brendon Urie nos alertaba de que esta semana anunciaría alguna noticia sobre el nuevo álbum que saldrá a la luz el próximo 22 de junio, pero nunca nos habríamos parado a pensar que se trataba de una nueva canción.

El nuevo tema, High Hopes se alza con una introducción con trompetas al más puro estilo de su tema Hallelujah, aunque esta tiene un mensaje algo más profundo, debemos decir.

“Pasé demasiado tiempo fijando mis expectativas muy abajo por miedo al fracaso. Llegué a un punto en el que me di cuenta que tenía que fijarme expectativas más altas y fracasar, fallar y seguir fallando para seguir creciendo. Este tema es para todo aquel que me ha ayudado a ir a por ello. Te lo agradezco.” – firmaba el cantante la nota sobre este nuevo tema.

No hay que rendirse, debemos tener “expectativas muy muy altas para poder vivir”, porque “mamá dijo que no te dieras por vencido, que sería complicado pero merecería la pena”. Un tema algo sentimental pero de lo más enérgico y con mucho buen rollo, al estilo Panic! At The Disco que os recomendamos que escuchéis aquí. ¡Disfrutadlo!