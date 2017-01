Hifi Sean publica nuevo vídeo de su canción con Yoko Ono

Hifi Sean ha publicado el nuevo videoclip de su canción In Love With Life, que pertenece a su álbum FT y en la que colabora la artista japonesa Yoko Ono.

Hifi Sean es el proyecto musical del productor, dj y ex componente de The Soup Dragons, Sean Dickson, donde se ha reinventado a si mismo experimentando con la música electro y house.

Su álbum FT es su primero de este estilo y cuenta con la colaboración de algunos de los iconos musicales más importantes de los últimos 40 años, incluyendo a Yoko Ono, Dave Ball, de Soft Cell, y Alan Vega, de Suicide, que falleció poco después de la colaboración, en julio de 2016.

En el vídeo podemos ver imágenes y formas animadas, con mucho colorido, que se desarrollan al ritmo de la melodía electrónica principal, mientras escuchamos la voz de Yoko Ono.

Yoko Ono publicó en Febrero de 2016 un disco titulado Yes, I’m a witch too compuesto también de colaboraciones y versiones de los temas de su anterior álbum por grupos como Death Cab for Cutie, Moby, Portugal The Man, Sparks, Peter Bjorn and John, Miike Snow, Sean Lennon, Cibo Matto, entre otros.

Podéis ver el nuevo vídeo aquí en la cabecera de la noticia.