Helena Hauff, DJ alemana y productora discográfica con sede en Hamburgo, estará el próximo 16 de febrero en la sala The Loft del Razzamataz, para presentar los temas de su más reciente EP, Have You Been There, Have You Seen It (2017). Helena se ha hecho famosa por sus temas techno y electro en los que usa equipos estrictamente analógicos y en los que se nota una marcada influencia de acid house, EBM y música industrial de la década de los ochenta.

Hauff, que estudió física y ciencia de la música sistemática, trabajó anteriormente como DJ en el Golden Pudel Club de Hamburgo, donde organizó una noche llamada Birds and Other Instruments. Su debut en la escena fue a gracias a su primer EP, Actio Reactio, lanzado en 2013. Posteriormente, su álbum debut, Discreet Desires, de 2015, alcanzó la posición número 19 en la lista de Rolling Stone de “20 mejores EDM y álbumes electrónicos de 2015”. Su estética sonora está arraigada en un área crepuscular de sonidos ácidos agudos, ritmos fríos de Detroit, escenarios industriales monolíticos e incluso ambientes de minimal wave. El mundo sonoro de Helena es intenso, electrificado, futurista, repleto de elementos emocionales y un marcado experimentalismo subyacentes.

En su presentación en la Sala The Loft en el Razzmataz, Helena estará acompañada por Dj Latzaro, residente de la sala y figura mítica de la escena techno de Barcelona, y que además se encuentra en la producción de su primer álbum que será lanzado bajo su propio sello DROK Records. Las entradas para esta sesión en The Loft tendrán un coste de 15€.