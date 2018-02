¿Han plagiado Kanye West y Solange a Prince Phillip Mitchell?

Una nueva polémica de plagio sobrevuela el panorama de la industria musical.

Si hace no mucho conocíamos las desavenencias entre Lana Del Rey y Radiohead por la similitud de su canción Get Free con el himno indiscutible Creep del grupo británico, en esta ocasión una demanda por plagio es a lo que se van a tener que enfrentar los artistas Kanye West y Solange Knowles.

Según los informes, tanto West como Solange han sido demandados por, supuestamente haber copiado una canción del cantante Leroy Mitchell, conocido profesionalmente como Prince Phillip Mitchell. sin su permiso, infringiendo así el copyright de la misma.

Se trata de la canción If We Can’t Be Lovers de 1970 que, según señaló Mitchell, e 73 años, tanto West como Knowles tomaron sin permiso para samplearla en sus respectivos temas Everything I Am, del disco Graduation de 2007, y “Fuck The Industry”, tema que iba a estar incluido en un mixtape llamado I Can’t Get Clearance, pero terminó siendo lanzada como single.

En la canción Everything I Am, además de los scratches realizados por DJ Premiere, también hay elementos de Bring The Noise de Public Enemy y de If We Can not Be Lovers, y, de acuerdo con los créditos oficiales de BMI y Tidal, está coescrito por West con Mitchell, George Clinton, y Chuck D (Carlton Ridenhour), Eric Sadler y Hank Shocklee.

A su vez, Fuck The Industry de Solange se basa principalmente en el sample del Everything I Am de Kanye, por lo que presenta algunos de los mismos elementos. Aquí también, según BMI y Tidal, Mitchell ha sido incluido en los créditos como coautor.

Con su demanda, Prince Phillip Mitchell, busca daños punitivos y solicita que tanto ambos artistas dejen de interpretar las canciones y suspendan sus reproducciones.

Aquí os dejaos los tres temas de la discordia.

Sara Pérez.