¿Han hecho las paces Liam y Noel Gallagher?

El milagro de la Navidad está a punto de producirse y, si hacemos caso a sus tweets de ayer, parece que los hermanos Gallagher han decidido enterrar el hacha de guerra y tener algún tipo de reencuentro navideño. ¡Qué bonito! ¿Hablarán todas las cosas bonitas que dicen el uno del otro en sus entrevistas? ¿O es todo una pantomima que se extiende desde hace décadas y se descojonan de tanto artículo sacando punta a cada una de sus declaraciones?

Lo único que sabemos a ciencia cierta es lo que Liam ha compartido con sus seguidores en redes sociales. De pronto, ya caída la noche, enviaba este mensaje con una sorprendente felicitación a Noel Gallagher y su equipo en el que mencionaba un encuentro previsto para hoy…

I wanna say Happy Xmas to team NG it's been a great year thanks for everything looking forward to seeing you tmorrow AS YOU WERE LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) December 19, 2017