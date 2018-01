¿Han filtrado Nothing But Thieves las confirmaciones de este jueves del FIB?

Ayer por la noche todos los seguidores del FIB nos llevamos una grata sorpresa al ver que, al fin, uno de los gigantes festivaleros de nuestro país iba a anunciar el jueves una nueva tanda de confirmaciones. Tras su primer golpe en la mesa (allá por diciembre) con The Killers como cabeza de cartel, el festival había permanecido en absoluto silencio mientras que BBK y Mad Cool daban a conocer a casi todos los artistas que conformarán sus ediciones.

Hoy alrededor de las 18 pm de la tarde han saltado las alarmas, y es que Nothing But Thieves ha escrito un tuit con lo que, posiblemente, sean las próximas confirmaciones del festival.

Y las reacciones de la gente no se han hecho esperar y no es para menos. A The Killers se les uniría Liam Gallagher y Travis Scott como cabezas de cartel. Y les seguiría Two Doors Cinema Club, Bastille, The Vaccines, Catfish and the Bottlemen, Wolf Alice, Everything Everything, Tune-Yards, Nothing But Thieves y Shame.

La organización del festival todavía no se ha pronunciado y no sabemos la veracidad de los datos de esta filtración, pero todo apunta a una metedura de pata de la persona que está detrás de las redes sociales de la banda. ¿Se confirmará este jueves?