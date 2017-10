Haim vuelven a ponerse a las órdenes de Paul Thomas Anderson en ‘Little Of Your Love’

Haim, el grupo californiano formado por las hermanas Este, Danielle y Alana, estrenan videoclip para el tema Little Of Your Love, segundo sencillo del segundo disco de la banda Something To Tell You, lanzado en el mes de julio de este año.

En este, su segundo larga duración, el trío ha trabajado junto a los productores Ariel Rechtshaid y Rostam Batmanglij (ex-Vampire Weekend).

La banda compartía ayer mismo el vídeo de su último sencillo Little Of Your Love, que ha vuelto a ser dirigido por su amigo Paul Thomas Anderson, director de largos como Boogie Nights o Magnolia, entre otros títulos.

Con ésta, suman tres las veces que han colaborado las hermanas y el director, como ya lo hicieron con el vídeo Right Now y más tarde con el cortometraje Valentine, un audiovisual de 14 minutos donde podemos ver al grupo interpretando precisamente los temas Right Now, Something To Tell You y Nothing´s Wrong. Y es que fue el director quien comenzó esta relación al descubrir que la madre de las hermanas Haim fue su maestra de arte en la escuela.

En el vídeo vemos una cámara en movimiento siguiendo el recorrido de una de las hermanas hasta llegar al bar Oil Can Harry’s en Los Ángeles, allí ya está todo el mundo bailando en grupo y las hermanas nos muestran sus coreografías de baile, dirigiendo a los asistentes a esta fiesta al más puro estilo ‘payaso del rodeo‘ en el que van de un lado a otro, aplauden y se dan vueltas.

Un vídeo muy divertido que os dejamos a continuación.