HAIM publica un cortometraje titulado “Valentine”

Parece que la conexión entre HAIM y el director de nominaciones a Oscar como Magnolia, Inherent Vice, o su más conocida, There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson, ha sido más que fructífera en los últimos meses, en los cuales banda y director han estado unidos haciendo los videoclips del trío femenino. Si ya se estrenó con ellas allá por el mes de abril, cuando HAIM sacaba a la luz el videoclip de Right Now, y luego supimos que iba a ser también el director del nuevo single de la banda, Little Of Your Love (el cual ya estrenaron en directo en el Saturday Night Live y que está disponible en YouTube), ahora se mete en el estudio de las californianas para grabar un cortometraje de algo más de catorce minutos, el cual han querido llamar Valentine, pero que no es sólo una canción (no vayamos a pensar que ahora las canciones van a durar más de diez minutos, que las HAIM no son Pink Floyd). Se trata de tres de las canciones que aparecen en su nuevo disco, que salió ya en julio de este año. Las canciones que forman la mini-película son Right Now, Something To Tell You y Nothing’s Wrong.