Haim comparten su versión de Shania Twain

Una de las bandas más populares del pop contemporáneo ha subido a su perfil de Spotify la grabación de la versión de That Don’t Impress Me Much, el clásico noventero de Shania Twain. Este mismo verano, interpretaban el tema en la sesión que realizaron para la emisora de radio australiana Triple J, en el conocido segmento Like A Version, donde los artistas y grupos aprovechan para hacer curiosas covers.

En la entrevista anterior a la actuación, la bajista y vocalista de las hermanas, Este Haim, expresó la admiración hacia la estrella del country: “esa es una de las casillas que tienes que marcar si quieres salir con alguna de nosotras. Tienes que ser seguidor de Shania Twain.” Coincide en el tiempo que, este mismo año, la cantante ha publicado el álbum Now, después de 15 años de silencio discográfico.

Por parte de las Haim, el trío sigue en pleno tour de su segunda referencia, Something To Tell You, editado este pasado verano y con el que visitaron por sorpresa el Primavera Sound de Barcelona, un mes antes de su publicación. Ante la falta de noticias, todo parece indicar que habrá que esperar hasta 2018 para ver al combinado femenino de nuevo por España.