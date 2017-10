Habrá nuevo disco de My Bloody Valentine en 2018

Cuando los rumores se ponen en marcha, muchas veces quiere decir que hay alguna noticia en camino. En las últimas semanas, se había hablado mucho de que Kevin Shields y My Bloody Valentine estaban preparando un nuevo trabajo, y ha sido su batería y fundador Colm Ó Cíosóig quien ha confirmado qué habrá nuevo álbum en primavera de 2018.

Durante su visita a la radio 90.9 WBUR, el batería ha firmado haber estado grabando las canciones en los periodos libres entre sus conciertos con sus otras bandas, Mazzy Star y Hope Sandoval and the Warm Inventions. Después de la espera de más de 20 años entre sus dos anteriores discos, Loveless (1991) y mbv (2013), parece que ahora no tendremos que aguardar tanto para escuchar nueva música de My Bloody Valentine.

Mientras tanto, os recomendamos que escuchéis la canción que Shields lanzó la semana pasada en colaboración con Brian Eno titulada Only Once Away My Son.