Guns N’ Roses arrancan su gira europea en Berlín con Madrid y Barcelona en el horizonte

Si estáis esperando con impaciencia la llegada de Guns N Roses a Madrid para actuar en el Download Festival y Barcelona unos días más tarde, os interesará saber cómo arrancaron su gira europea este fin de semana en Berlín. La banda liderada por Axl Rose y Slash interpretó un total de 24 canciones, entre las que se encontraron sus grandes clásicos así como sus versiones habituales de Bob Dylan, Pink Floyd y Wings, a las que unieron una interpretación de Slither de Velvet Revolver, banda en la que tocaron Slash y Duff McKagan.

Hay algunos vídeos de la noche gracias al público asistente, pero quizá os interesa aún más saber el listado de canciones que tocaron para así ir preparando vuestras playlist de cara a los conciertos del viernes 29 de junio en Madrid y domingo 1 de julio en Barcelona. Aquí os lo dejamos:

It’s So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Welcome to the Jungle

Double Talkin’ Jive

Better

Estranged

Live and Let Die (versión de Wings)

Rocket Queen

Attitude (versión de Misfits)

This I Love

Civil War

Slither (Velvet Revolver cover)

Slash Guitar Solo (incl. “Johnny B. Goode”)

Speak Softly Love (Love Theme From The Godfather) (versión de Nino Rota)

Sweet Child O’ Mine

Wichita Lineman (versión de Webb)

Used to Love Her

Wish You Were Here (versión de Pink Floyd)

November Rain

Knockin’ on Heaven’s Door (versión de Bob Dylan)

Nightrain

Bises:

Patience

Paradise City