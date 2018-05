Guns N’ Roses reeditan ‘Appetite for Destruction’ con 49 temas inéditos

La banda norteamericana está en plena gira, con la que llegarán a España en junio. En medio del tour Not In This Lifetime, Guns N’ Roses han anunciado una inmensa reedición de su clásico Appetite for Destruction.

El álbum fue el debut de Guns N’ Roses en 1987. Por ello han querido celebrar los 30 años que cumplió el pasado año. El próximo 29 de junio ve la luz una versión remasterizada y ampliada del disco vía UMG.

Una edición ronda los 1.000 dólares

Esta reedición llegará en diferentes opciones. La más grande es la edición Locked N’ Loaded y se trata de una enorme caja en la que viene incluida una cruz en tres dimensiones y hecha a mano. El precio se va de las manos y no alcanza los 1.000 dólares por los pelos.

Esta mencionada versión y la denominada Super Deluxe contienen además 49 piezas inéditas de Guns N’ Roses. Hay vídeos que muestran todos los detalles de todas las ediciones para las que hay que rascarse el bosillo y algo más. Además, hay otras ediciones más económicas y con diferentes contenidos.