Guns n Roses confirman concierto en Bilbao

Llevamos desde hace semanas oyendo rumores de una inminente gira de Guns n Roses por España, pero no ha sido hasta este fin de semana cuando hemos tenido confirmación de la primera fecha. La banda estadounidense actuará el próximo 30 de mayo en el nuevo estadio San Mamés de Bilbao, inaugurando así el recinto en cuanto a conciertos se refiere.

Recordemos que la banda está inmersa en una gira llamada Not in this lifetime…, la primera en la que sus miembros fundadores Axl Rose, Slash y Duff McKagan han tocado juntos en los últimos 20 años. El hecho de que sólo conozcamos por el momento la fecha para Bilbao no quiere decir que no vayan a ofrecer más conciertos en España, ya que próximamente se dará a conocer el itinerario de la banda para los meses de la próxima primavera-verano., así que mantendremos los dedps cruzados.

Aunque todavía no sabemos la información oficial de venta de entradas, todo apunta a que los precios oscilan entre los 99 y los 149 € más gastos de gestión. Sí, desde luego los precios no van a ser precisamente baratos, pero también es verdad que probablemente sea una ocasión única de ver a la formación actual tocando juntos. Seguiremos atentos a posibles novedades.