Guns N’ Roses, confirmados como segundos cabezas de cartel en Download Madrid

Guns N’ Roses han sido confirmados como cabezas de cartel para la siguiente edición del Download Festival de Madrid, que se celebrará que se celebrará en la Caja Mágica los días 28, 29 y 30 de junio, y en la que también actuarán Ozzy Osbourne, Avengers Sevenfold, Judas Priest, Marilyn Manson o A Perfect Circle, entre otros.

Tras vender más de un millón de entradas el año pasado, Guns N’ Roses amplía su gira añadiendo 13 nuevos conciertos en estadios europeos y encabezando los carteles de 5 festivales.

Tras su formación en 1985, Guns N’ Roses imprimieron su imparable actitud en la floreciente escena rock de Los Ángeles. Su espíritu logró cautivar al mundo entero tras el lanzamiento de su álbum debut ‘Appetite for Destruction’ en 1987, que se convirtió en el primer disco de mayor éxito en la historia de los EE.UU, con 30 millones de copias vendidas en el mundo. Los trabajos ‘Use Your Illusion I’ y ‘Use Your Illusion II’, ambos siete veces platino, alcanzaron en 1991 los dos primeros puestos de la lista Billboard Top 200, incluso antes de su salida al mercado.

En la última década, Guns N’ Roses ha agotado shows y ha sido cabeza de cartel en festivales de todo el planeta tras la publicación en 2008 de‘Chinese Democracy’, un esperado trabajo universalmente alabado por la crítica que alcanzó la certificación de platino. Seis discos de estudio más tarde, GUNS N’ ROSES continúa siendo uno de las formaciones más importantes e influyentes de la música, además de una referencia de las actuaciones en vivo por la manera en la que conectan con sus fans.

Agotados los primeros 10.000 abonos en tiempo record, los siguientes 10.000 abonos están ya a la venta al precio de 150 € (+ gastos). Pueden adquirirse a través de www.downloadfestival.es, www.livenation.es y www.ticketmaster.es