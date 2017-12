Guided by Voices anuncia (otro) disco nuevo para 2018

La mítica hiperactividad creativa de Guided by Voices suma un nuevo capítulo con el anuncio de su nuevo disco Space Gun, del que ya podemos escuchar un adelanto homónimo.

Este nuevo disco saldrá a la venta el 23 de marzo después de que la banda lanzase nada menos que dos álbumes en 2017: How Do You Spell Heaven y el disco doble August by Cake. Y ojo si no conocéis la capacidad creativa de Robert Pollard, ya que para que os hagáis una idea, como este último lanzamiento alcanzó la impresionante cifra de 100 discos a lo largo de su trayectoria.

Os dejamos con el listado de canciones para Space Gun:

01 Space Gun

02 Colonel Paper

03 King Flute

04 Ark Technician

05 See My Field

06 Liar’s Box

07 Blink Bank

08 Daily Get Ups

09 Hudson Rake

10 Sport Component National

11 I Love Kangaroos

12 Grey Spat Matters

13 That’s Good

14 Flight Advantage

15 Evolution Circus