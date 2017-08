Grimes habla sobre el sonido de su próximo trabajo

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la cantante canadiense Grimes, seudónimo de Claire Boucher, ha anunciado que formará parte de la lista de iconos de la popular revista Harper’s Bazaar. En la misma publicación, la cantante reconoce a sus seguidores que no ha estado muy activa últimamente.

Esta ausencia en sus redes sociales, Grimes la justifica indicando que se encuentra “cada día” en el estudio tratando de hacer algo que sus fans “nunca antes” han oído. Se trata de nuevos paisajes sonoros, producto “una creatividad pura y sin adulterar”, según la artista. Grimes ya había anunciado que para su nuevo trabajo perseguiría un sonido más sintetizado, reflexivo, lento y chill.

En el mismo post, la artista canadiense se despide de los fans con un “no os defraudaré” que no hace más que aumentar las expectativas hacia su próximo trabajo.

El último trabajo de la artista fue Art Angels, estrenado en 2015 y nombrado álbum del año por la revista NME en ese mismo año. Su anterior álbum, Visions (2012), fue relanzado este mismo año como una pieza de música clásica bajo el nombre de Many Visions: Plumes Deconstructs The Music of Grimes. En él, cada canción del álbum fue reinterpretada por un compositor de música clásica distinto, como parte de una serie de conciertos que tuvieron lugar a lo largo del mes de marzo en Canadá.