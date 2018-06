Grimes estrena canción a través de un anuncio para Apple

A la espera de que la canadiense oficialice la llegada del sucesor del aclamado Art Angles, la artista ha publicado un nuevo tema gracias a una campaña publicitaria. Grimes ha estrenado esta canción en un anuncio realizado por la compañía tecnológica Apple.

Este ‘spot’, titulado Behind the Mac, muestra a la productora y cantante comentando su proceso creativo. Durante el vídeo, Grimes deja escuchar la pieza inédita that’s what the drugs are for. Recientemente la artista compartió en su perfil de Instagram el listado de títulos en el que estaba trabajando. Entre ellos se encontraba el tema recién compartido.

Grimes lleva dando pequeños detalles de su futuro trabajo durante varios meses. A falta todavía de conocer cuándo se podrá escuchar su próximo álbum, tras su exitoso disco de 2015, el anuncio protagonizado por Claire Elise Boucher sirve como primera prueba de su nuevo sonido.