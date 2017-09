‘Greedy Soul’ es el nuevo adelanto de Liam Gallagher

El próximo 6 de octubre, el ex-miembro de Oasis Liam Gallagher estrenará su esperado álbum de debut As You Were. Mientras tanto, el británico ha compartido un nuevo adelanto de este próximo trabajo: Greedy Soul.

Gallagher estrenaba el tema en directo en el programa de ayer por la noche de Later…With Jools Holland, y esta mañana sorprendía con el lanzamiento de Greedy Soul en plataformas digitales. Se trata ya del tercer single de su próximo trabajo, tras los anteriores Chinatown y Wall Of Glass, que reitera la vena rock del trabajo sin presentar grandes innovaciones sonoras.

Recientemente, Liam Gallagher arremetía en Twitter contra su hermano Noel por el supuesto sonido psicodélico que inundará su próximo álbum, anunciado a principios de esta semana. Así, Gallagher comparaba lo nuevo de su hermano con “un vegetariano tratando de venderte un kebab”.