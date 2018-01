Graham Coxon realiza la banda sonora de “The End of the F***ing World”

Hace una semana se estrenó en Netflix la serie nueva de Channel 4, The End of the F***ing World. Está basada en la novela gráfica de nombre homónimo, del autor Charles Forsman, y nos cuenta la historia de dos adolescentes que podrían ser considerados el Bonny y Clyde de esta época.

El programa cuenta con la colaboración del guitarrista de Blur, Graham Coxon en la banda sonora. Se espera que para el próximo 26 de enero salga en su totalidad las canciones pertenecientes a la serie y que han sido compuestas por el mismo Coxon.

La banda sonora cuenta con 16 canciones instrumentales y una balada titulada Walking All Day que ya ha sido publicada. En palabras de Coxon el show le ha llamado la atención ya que él tiene un aprecio por la música dark y al humor negro, un componente fuerte de la serie.

Graham Coxon estrenó el pasado noviembre su primera canción como solista titulada Falling. Esto después de poco más de cinco años cuando se reunió por última vez con su grupo Blur en 2009 para tocar en Londres. Aparte de ser cantante, Coxon es un artista visual ya que ha diseñado todas las portadas de sus álbumes y otras portadas como la del cantante folk inglés, Kate Rusby, The Girl Who Couldn’t Fly.