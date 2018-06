Descubre 4 nuevas canciones de Gorillaz en directo

La verdad es que, teniendo en cuenta que van a lanzar un nuevo disco titulado The Now Now el próximo 29 de junio y que tienen previstas numerosas fechas en los próximos meses, entre ellas sus visitas al Sónar Festival en Barcelona y el Bilbao BBK Live, es difícil no tener noticias constantes de Gorillaz.

Todo el mundo está deseando escuchar sus nuevas canciones, y por el momento ya hemos podido conocer Humility y Lake Zurich, aunque los vídeos grabados este fin de semana en el festival Rock Im Park en Nuremberg, Alemania, han servido para conocer cómo suenan 4 nuevos temas en directo.

Se trata de Tranz, Magic City, Sorcererz y Souk Eye, nuevos adelantos para lo que seguro que va a ser un verano lleno de emociones fuertes para los seguidores de Gorillaz, tras la que la banda se centrará de nuevo en la organización de su propio festival, Demon Dayz, que como os informamos recientemente, este año traslada la acción a la ciudad estadounidense de Los Ángeles donde se celebrará el próximo 20 de octubre.

Os dejamos con las nuevas canciones: