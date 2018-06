Gorillaz se llevan su festival a Los Ángeles y anuncian su cartel de invitados

Está siendo un mes de junio movido para los fans de Gorillaz. Para empezar, como ya sabéis, el próximo 29 de junio saldrá a la venta su nuevo disco The Now Now, en el que esta vez el principal protagonismo recaerá en Damon Albarn, o más bien el personaje al que representa, 2D, más que en una pléyade interminable de colaboradores. Sin embargo, como esta es una de las marcas propias del estilo de Gorillaz, rodearse de los mejores talentos del momento, para ello crearon el pasado año el festival Demon Dayz, en el que invitan a algunos de los artistas favoritos de sus creadores para un gran evento musical.

Después de que el año pasado se celebrase en la ciudad británica de Margate, este año la acción se traslada a Los Ángeles, donde el próximo 20 de octubre Gorillaz estarán acompañados por artistas como Erykah Badu, The Internet, Dram, Little Simz, Kilo Kish, Ana Tijoux, Tony Allen, Hypnotic Brass Ensemble, Las Cafeteras y Chulita Vinyl Club.

Desde luego, estamos bastante lejos de la acción, pero si por un casual vas a estar en la ciudad estadounidense el próximo mes de octubre, las entradas se ponen a la venta este viernes 8 de junio. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es ir viendo el videoclip que ya han estrenado de su nuevo trabajo, Humility.