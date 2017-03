Gorillaz estrena sus nuevas canciones hoy en la BBC Radio 1

Este jueves promete, y es que arrancamos el día con una de las noticias que llevamos esperando desde hace tiempo. Según ha anunciado la BBC Radio 1, esta misma tarde, a eso de las 20:30 horas en España, estrenarán nueva música de Gorillaz. Si este fin de semana os comentábamos que se había filtrado el supuesto tracklist del nuevo disco con una impresionante diversidad de colaboradores, también decíamos que no teníamos noticias oficiales de ningún tipo sobre título o fecha de lanzamiento del trabajo hasta que hoy la radio pública británica nos ha alegrado el desayuno con estas noticias.

👀 World exclusive first play! New music from @Gorillaz tomorrow evening 7:30pm GMT @Mistajam‘s #HottestRecord 🙌🔥https://t.co/MiddFlHkJr pic.twitter.com/S2GYnWIBJ2

— BBC Radio 1 (@BBCR1) 22 de marzo de 2017