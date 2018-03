Gorillaz presentó la canción Hollywood el pasado 20 de marzo en su concierto en Santiago de Chile. Tras el lanzamiento de su quinto álbum el mes de abril del año pasado, Damon Albarn confirmó que Hollywood formará parte de su nuevo álbum, previsto para este 2018. Aunque uno de los colaboradores de la canción no estaba en el espectáculo, Albarn dejó caer a través de un verso de Snoop Dogg, “see if you can work out who it is“, para retar a los fans a adivinar la identidad del colaborador, que acabaría descubriéndose conforme avanza la canción.

Gorillaz publicarán más de un álbum en estos dos próximos años

Albarn también confirmó en una entrevista que este nuevo tema fue grabado en Hollywood, igual que otro de sus temas, Idaho, que fue grabado en dicho estado.

Fue en otra entrevista en diciembre, cuando Albarn confirmó que estaban trabajando en un nuevo álbum. El cantante de Blur afirmó que aunque hacían largas pausas entre disco y disco, tenían varias ideas para continuar preparando discos, entre el año que viene y el siguiente probablemente.

Aqui os dejamos Hollywood, el nuevo tema de Gorillaz, en colaboración con Snoop Dogg.