Gorillaz comparten nuevo tema ‘Fire Flies’

Gorillaz han compartido hoy Fire Flies, un nuevo tema de su próximo trabajo, The Now Now, que se estrenará el próximo 29 de junio.

Fire Flies es el cuarto single que conocemos del próximo álbum de la banda liderada por Damon Albarn. Llega tras los temas Humility –con la colaboración de George Benson–, Lake Zurich y Sorcererz. Además, recientemente los británicos colaboraban con Snoop Dogg en el tema Hollywood.

The Now Now será ya el sexto álbum de Gorillaz y llega tan solo un año después de la publicación de su trabajo Humanz.

Puedes escuchar Fire Flies a continuación: