Gomez reeditará su disco debut con sorpresas como ‘Collapse’

Sin duda alguna, Bring It On, su disco de debut, fue el momento más importante de la carrera de Gomez. El disco cumple 20 años y por ello se va a reeditar con sorpresas como la que nos encontramos hoy, una canción inédita titulada Collapse que finalmente no formó parte del álbum final.

Recordemos que este trabajo tuvo un gran éxito allá por 1998, consiguiendo alzarse con el prestigioso premio Mercury al mejor disco del año imponiéndose a artistas como Massive Attack, Pulp o The Verve. El próximo 20 de abril, coincidiendo con el Record Store Day, se producirá una reedición especial de 4 CDs, que incluirá una versión re-masterizada del álbum y 35 canciones inéditas así como demos, sesiones de la BBC e incluso una grabación del concierto que dieron aquel año en el Festival de Glastonbury.

Además, la banda estará dando una gira por varias ciudades de Reino Unido e Irlanda en los meses de abril y mayo. Os dejamos con este Collapse.