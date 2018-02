Gomez anuncian la reedición de su debut discográfico

La banda británica de rock alternativo no publica nada nuevo desde el año 2011. En aquella ocasión vio la luz su séptima referencia de estudio, Whatever’s On Your Mind. Desde entonces, poco se ha sabido de Gomez, cuyo aclamado debut cumple 20 años en 2018.

Para celebrar las dos décadas de historia de Bring It On, Gomez han anunciado la reedición del trabajo. En 1998 se llevó el prestigioso Mercury Prize y el 18 de abril verá la luz la nueva colección de cuatro CD-s. Además de las recicladas versiones de los temas originales, aparecerán también 35 piezas inéditas, incluyendo: demos excepcionales, sesiones recogidas en la BBC y la grabación de su concierto en Glastonbury del año 1998.

Apareció en el momento preciso

Este dispendio saldrá a la venta también en doble vinilo. Guy Garvey, líder de Elbow, ha comentado lo siguiente al enterarse de la reedición de Gomez: “Ningún otro álbum capta ese periodo de una forma tan perfecta“. Garvey se refiere a los años en los que el britpop dejó de ser sinónimo de calidad y pasó a ser un genero “comercial”. En ese momento apareció Bring It On.