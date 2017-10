Gomez anuncian gira por el 20° aniversario de su debut discográfico

Allá por 1998, Gomez lograron el mayor éxito de su carrera al conseguir el prestigioso Mercury Prize británico con su disco de debut Bring It On, del que el año que viene se cumplirá su 20º aniversario. Por eso, y subiéndose a la ola tan de moda con este tipo de celebraciones, los británicos recorrerán varias ciudades del Reino Unido e Irlanda para celebrar las dos décadas de su obra que, para ser absolutamente sinceros, ha caído bastante más en el olvido que algunos de sus discos coetáneos.

De todos modos, hay que reconocer que se trata de un gran disco y que se impuso en el Mercury Prize a obras de bandas tan potentes como el Mezzanine de Massive Attack, el This Is Hardcore de Pulp y el Urban Hymns The Verve. ¿Tiene mérito, no?

Si quieres escucharlo en directo, apunta, pues te va a tocar viajar un poco. Las fechas confirmadas les llevarán por Nottingham, Dublín, Leeds, Manchester, Bristol y Londres. Si nunca lo has escuchado, te lo dejamos a continuación.