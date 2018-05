Goldfrapp comparten su colaboración con Dave Gahan de Depeche Mode

El dúo de música electrónica británico publicará en verano una edición especial de su último álbum. Como parte de esa versión de lujo de Silver Eye, Goldfrapp han trabajado junto a Dave Gahan para reinterpretar Ocean.

Este título era uno de los que aparecía en el disco y ahora han compartido su nuevo resultado. El cantante de Depeche Mode ha puesto su voz para actualizar la canción de Goldfrapp.

“Trabajar con Dave Gahan en la nueva versión de Ocean ha sido para nosotros un verdadero honor como grupo“, han explicado Goldfrapp en un comunicado en el que añaden: “Estamos emocionados de compartir por fin esta colaboración con el mundo“.

Goldfrapp, formados por Alison Goldfrapp y Will Gregory, reaparecían en 2017 cuatro años después de Tales Of Us. Lejos de aparcar su vuelta, los ingleses lanzarán el 6 de julio la edición especial de Silver Eye.