Goldfrapp comparten “Anymore”, adelanto de su próximo disco “Silver Eye”

Goldfrapp han vuelto. La banda liderada por Alison Goldfrapp ha compartido hoy, a través de las diferentes redes sociales y medios de streaming, el que es el primer tema del que será su próximo trabajo, Silver Eye, continuación del anterior Tales of Us.

La canción se llama Anymore y, como hemos dicho se presenta como primer adelanto de este Silver Eye que tiene previsto su lanzamiento para el 31 de marzo a través de Mute Records. El álbum se ha grabado en Londres, en los estudios Haxan Cloak y en Dallas y ha contado con la participación como productor de John Congleton, el exmiembro de The Paper Chase.

El disco estará formado por unas 10 canciones y, a tenor de lo que nos muestre este Anymore, podemos decir que no hay grandes diferencias entre los anteriores trabajos del dúo. Al respecto de como va a ser este nuevo trabajo Alison ha dicho que nunca les ha gustado repetirse y que a menudo reaccionan a las cosas que acaban de hacer, les gusta la espontaneidad de nos saber y es únicamente a través del proceso de creación que empiezan a adivinar qué es lo que están haciendo.

La banda ha compartido la portada del disco a través de su cuenta de Twitter tal y como te mostramos.

We are thrilled to finally share some news with you all – we are releasing our seventh studio album SILVER EYE on Mar 31 pic.twitter.com/mPoBn928LP

— goldfrapp (@goldfrapp) January 23, 2017