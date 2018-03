Gogol Bordello o Marky Ramone, entre los nuevos nombres del Tsunami Xixón

El Tsunami Xixón 2018 ha anunciado nuevos nombres para su cartel, ¡y menudos son! En primer lugar, tenemos a Gogol Bordello, que presentan su último trabajo Seekers and Finders por primera vez en España en la ciudad de Gijón. Les acompañará el rock con toques garage y el divertido directo de los suecos Royal Republic, presentando su disco Weekend Man.

También habrá un espacio para un nombre, o mejor dicho un apellido legendario. Marky Ramone estará en Gijón con su grupo para echar abajo el escenario con todos los temas míticos de los Ramones, y parte de su repertorio en solitario.

Completando esta tanda tendremos al enigmático Lawrence y su banda Go-Kart Mozart con un disco recién publicado titulado Mozart’s Mini-Mart. Una oportunidad única para ver a este artista de culto en uno de sus numerosos proyectos musicales.

En lo nacional, se une una gran selección en muchos de los géneros afines al festival, que va desde el punk rock de CRIM o The Black Panthys Party, el post-punk de Futuro Terror, el stoner de Niña Coyote eta Chico Tornado, BALA o The Attack Of The Brain Eaters, el post-hardcore de Minor Empires, el garage surf de Tigre y Diamante., y el rock de BOBKAT’65 o Pingüino.

Todas estas bandas se suman a las bandas anteriormente anunciadas capitaneadas por The Prodigy, Bad Religion o The Hives.

Cartel al completo

The Hives

Gogol Bordello

Millencolin

Lagwagon

Royal Republic

Marky Ramone

The Vintage Caravan

Los Coronas

Go-Kart Mozart

Dead Bronco

Crim

Viva Belgrado

Futuro Terror

Bala

Minor Empires

Niña Coyote eta Chico Tornado

Pingüino

The Black Panthys Party

The Attack of The Brain Eaters

Tigre y Diamante

Green Desert Water

Bobkat’65

+ bandas por anunciar…

Venta de abonos para Tsunami Xixón

Los abonos para el Tsunami Xixón 2018 seguirán a la venta al precio actual de 55 € + gastos hasta próximo aviso. Próximamente se anunciará la información sobre la acampada y hoteles.