Gnarls Barkley volverán a sacar disco en 2018 tras una década de silencio

Ya ha pasado casi una década desde que Gnarls Barkley, el dúo formado por Cee-Lo y Danger Mouse, lanzase su segundo y último trabajo hasta la fecha, The Odd Couple, y dos más desde que su single Crazy, de su debut St. Elsewhere, no dejase de sonar a todas horas en el año 2006.

Cuando ya muchos habían perdido la esperanza de volver a disfrutar de música nueva del dúo, todo indica que podremos escuchar un nuevo trabajo de la pareja en 2018, que ya estaría actualmente en proceso y cuyos preparativos podrían finalizar a principios de año.

Así lo ha afirmado el propio Cee-Lo en declaraciones a DJBooth, donde también ha explicado que, como en sus lanzamientos anteriores, grabarán el álbum en el espacio de una semana, para que que capte realmente el momento.

¿Será este uno de los grandes retornos del año? Desde luego, parece que pronto vamos a descubrirlo.