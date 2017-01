Glen Hansard llevará su música en solitario a Barcelona

Siempre es una buena noticia que Glen Hansard pase por nuestras tierras. El músico irlandés es uno de los mayores exponentes del folk actual. De forma discreta (pero sin dejar a un lado la ambición de llegar a una audiencia cada vez mayor), Hansard se ha consolidado como uno de los artistas irlandeses con mayor proyección internacional.

El que fuese protagonista de la película Once, mitad del dúo The Swell Seasons y líder de The Frames vuelve a Barcelona de la mano del Festival Mil·leni, por el que ya ha pasado en otras ocasiones. El músico de Dublín tomará el Casino l’Aliança del Poblenou el próximo 28 de marzo. Esta vez lo hará en solitario, para presentar su música de una forma más intimista y cercana.

El último trabajo de Glen Hansard, Didn’t He Ramble, estuvo nominado a los Grammy en la categoría de mejor álbum folk y tuvo una buena recepción por parte de la crítica y del público. Hansard sabe lo que es el éxito -ganó un Oscar a la mejor canción original por Falling Slowly– pero no ha dejado que eso le aparte de su cometido, que es llegar a las personas con temas melancólicos y frágiles. Más allá de la música, Glen Hansard se ha convertido en un portavoz de distintas causas sociales y no ha dejado de trabajar pese a una serie de episodios dramáticos en su vida familiar que ha plasmado en algunos de sus trabajos.

Las entradas pueden adquirirse en la web del festival.