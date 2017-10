Glastonbury ya tiene fechas para su edición de 2019

Aunque ya sabemos que no habrá Glastonbury el año que viene, la organización del mítico festival británico ya ha anunciado las fechas de la que será su edición en 2019, que se celebrará entre los días 26 y 30 de junio.

Quizá te preguntes por qué no se va a celebrar Glastonbury si se trata de uno de los festivales más exitosos y conocidos del mundo y su popularidad goza de una excelente salud. Simplemente, al celebrarse en unos terrenos que durante todo el año funcionan como granja, es necesario que descansen un año para que puedan recuperarse debidamente. Más o menos, lo hacen cada cinco años, aunque evidentemente no debe ser una decisión fácil de tomar. Eso sí, no van a estar de brazos cruzados, ya que prometen numerosos e importantes cambios para las ediciones venideras, especialmente con su 50° aniversario en mente en el año 2020.

Año libre o no, larga vida a Glastonbury.