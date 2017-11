Glassjaw vuelven con nuevo disco después de 15 años

Empezamos la semana con interesantes retornos en esta recta final del año. La banda post-hardcore neoyorquina Glassjaw ha anunciado el que será su primer álbum desde Worship and Tribute en el año 2002, poniendo así fin a un silencio de nada menos que 15 años.

Se llama Material Control, y saldrá el próximo viernes 1 de diciembre a través de Century Media. Ya podemos escuchar un nuevo adelanto llamado shira, aunque no se trata del primer tema que escuchamos de este trabajo, ya que en 2015 Glassjaw lanzaron new white extremity, que también han incluido en este nuevo disco finalmente.

Os dejamos con el listado definitivo de canciones de este nuevo trabajo a continuación:

01 new white extremity

02 shira

03 11 days

04 golgotha

05 pretty hell

06 bastille day

07 pompeii08 bibleland

09 closer

10 my conscience weighs a ton

11 material control

12 cut and run