Glass Animals vuelven a Barcelona para presentar su nuevo disco

Buenas noticias para empezar la semana, y es que el próximo lunes 27 de febrero tendremos la oportunidad de ver en directo a Glass Animals, que estarán en Barcelona para ofrecer su sofisticado directo en formato sala, según ha anunciado hoy la promotora del Primavera Sound.

En los próximos meses, vamos a tener doblete de visitas del cuarteto de Oxford en Barcelona, ya que también forman parte del cartel de la decimoséptima edición del festival, donde se subirán a uno de los escenarios del Parc del Fòrum.

La banda capitaneada por Dave Bayley ha aumentado ligeramente las revoluciones de su música en How To Be A Human Being, su segundo trabajo que esta vez han publicado en Wolf Tone (sello de Paul Epworth, productor de Adele) y supone una vuelta de tuerca con la que su sonido adquiere un sonido más brillante y festivo.

Ya puedes hacerte con las entradas al precio de venta de 24 € en el Portal Primavera Sound y próximamente también en La Botiga del Primavera Sound y Ticketmaster.