GetMad! incorpora diez nuevos nombres a su cartel

The Zombies, Oathbreaker, King Dude, Emma Ruth Rundle, Camera, Yung, Fasenuova, Go!Zilla, The Johnny Casino 3 y Mr.Wilfred son las diez nuevas confirmaciones para el cartel del GetMad! Festival, que se celebrará en Madrid los días 26 y 27 de mayo y contará con un cartel compuesto por más de 30 nombres del hard-rock, el punk-rock, el garage y la psicodelia de dentro y fuera de nuestras fronteras.

Esta nueva tanda cubre un amplísimo espectro musical que viaja entre el pop psicodélico de los míticos The Zombies, que el año pasado celebraron su 50º aniversario sobre los escenarios, y nuevos artistas en boca de todo el mundo como Emma Ruth Rundle y Oathbreaker, reivindicando de esta manera un cartel ecléctico cargado de grandes referencias de todos los tiempos y apuestas musicales emergentes, que consolidan un escaparate musical único para los devotos marcados por el hard-rock, el metal, el punk-rock, el garage y la psicodelia.

Pero vamos a dejar que, desde la organización, nos presenten sus propuestas para este 2017.

Con más de 50 años de trayectoria a sus espaldas, los legendarios The Zombies vienen a GetMAD! para celebrar su nominación al Rock & Roll Hall of Fame 2017 y para dar sobre el escenario una lección de supremacía musical con Colin Blunstone al frente, Rod Argent a los teclados, el bajista Jim Rodford (Argent y The Kinks), el hijo de Jim Rodford –Steve- a la batería y el guitarrista Tom Toomey. Nos espera un repertorio cargado de temas míticos, una contundente y literal declaración de principios que deja patente el factor de inmortalidad al que rinden culto The Zombies.

Los amantes del folk-noir tienen una cita ineludible con la californiana Emma Ruth Rundle (ex componente de Red Sparowes y Marriages), que viene a ofrecernos un concepto musical sorprendente cargado de una atmósfera de oscuridad tanto en las letras como en las melodías, algo que no ha dejado indiferente a la prensa musical internacional. Su segundo trabajo Marked for Death (Sargent House, 2016) producido y mezclado por Sonny Diperri (Portugal. The Man, Hanni El Khatib) y masterizado por Adam Gonsalves (My Brightest Diamond, Dead Moon) supone una gran demostración de talento compositivo y de habilidad electrizante sobre el escenario.

Siguiendo la estela de voces femeninas, nos encontramos con Oathbreaker, banda belga a caballo entre el punk-rock y el black metal liderada por la carismática Caro Tanghe, una montaña rusa de adrenalina y ritmos frenéticos contenidos entre pausas melódicas que pueden generar la hipnosis colectiva. Oathbreaker hacen parada en GetMAD! tras anunciar su presencia en festivales de gran formato como Groezrock o Roadburn.

Thomas Jefferson Cowgill o, lo que es lo mismo, King Dude, es otro de los nombres que encontramos entre las tinieblas de las primeras líneas de GetMAD! y viene presentando su último trabajo, titulado Sex (2016), un proyecto de holística personal donde proyecta todas sus facetas como productor, músico e intérprete desde el más profundo sentido de rock and roll y del black metal cocinados a fuego intenso en el Infierno. Una oportunidad única de verle acompañado de banda, algo bastante inusual.

Los berlineses Camera suenan a impredecibles como Neu! o La Düsseldorf. Cascadas de sonido, revueltos de corcheas para una banda compuesta por un batería llegado de otro siglo y otro lugar, un guitarrista experto en sonidos de África y Asia y un bajista tribal y enamorado de las grandes bandas sonoras del cine contemporáneo. Enérgico y complejo es nuevo trabajo Phantom of Liberty, que les sitúa en el pelotón de cabeza del kraut.

Si pulsamos las teclas del power-pop garagero tenemos a The Johnny Casino 3, formación liderada por el australiano Johnny Casino quien ha reclutado para esta ocasión a Isidro a la batería (ex Wau y los Arrrghs), y Julián Marco al bajo (Tail, Los Perros, Undentedmen) con el claro objetivo de dejar sin aliento a todo ser viviente que presencie su directo.

Continuando con la línea de rock garagero desenfadado tenemos a los daneses Yung y a los italianos Go!Zilla, dos propuestas cargadas de buen positivismo rítmico con una estela de años de trayectoria pegando fuerte en toda Europa.

La escena nacional se nutre en esta ocasión de dos propuestas muy definidas. Por un lado tenemos a unos veteranos de la escena sumergida española, Fasenuova, dúo de post-punk y synth-pop industrial compuesto por Roberto Lobo y Ernesto Avelino que aterriza en GetMAD! aprovechando la estela de la presentación de su último trabajo titulado Aullidos Metálicos (Humo, 2016). Por otro lado los reivindicadores del hard-rock melódico aseguran su posición en las filas de GetMAD! con la confirmación de los madrileños Mr.Wilfred.

Recuerda que los abonos para GetMAD! están disponibles a partir de 30€ (precio de lanzamiento) en la web oficial de GetMAD!