Gerard Way ha revelado que trabajará en música nueva cada viernes

El vocalista de la banda My Chemical Romance, Gerard Way, ha dado alguna pista desde que se escuchó que el grupo iba a hacer nueva música y parece que la información es un poco difusa pero alentadora por otra parte.

El líder de la banda ha estado trabajando recientemente en un cómic del sello editorial Young Animal llamado Doom Patrol. Sin embargo, el pasado viernes ha usado el Facebook para hablar sobre la marca de guitarras eléctricas Fender y sus nuevos proyectos.

En la mayoría del post publicado en esta red social, Way habla de su relación con los creadores de las guitarras y su equipo, pero hay un espacio donde habla de su próximo trabajo. “Es demasiado pronto para tener alguna idea de cuándo llegará nueva música por mi parte, o qué será específicamente. ¿Será un álbum en solitario? ¿Una nueva banda? ¿Canciones para la serie de Netflix Umbrella Academy?”, escribió el cantante.

A continuación resalta que todavía es muy pronto para decir algo pero ha empezado el proceso de creación que ocurre cada viernes por el momento. “Estoy en una fase de descubrimiento, y estoy muy emocionado por eso”, explica Way. Por ahora solo podemos disfrutar del próximo lanzamiento de Netflix basado en el cómic creado por Way, The Umbrella Academy. Constará de diez capítulos y será lanzado en algún momento de este 2018.

La historia de la serie tratará sobre los miembros de una extraña familia de superhéroes conformada por Monóculo, Spaceboy, Kraken, Rumor, Séance, Number Five, Horror y Violín Blanco. Ellos deberán trabajar juntos para resolver la misteriosa muerte de su padre mientras lidian con sus divergentes personalidades y habilidades.

Por otra parte, la banda se separó en 2013 y desde entonces no se ha discutido sobre hacer una reunión pero Way no niega que no sea posible.