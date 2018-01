George Ezra estrena videoclip para su nuevo tema “Paradise”

En junio del año pasado, ya podíamos escuchar Don´t Matter Now, el primer single del próximo álbum que sacaría el cantante británico George Ezra. Ahora, para empezar bien el año, nos presentaba su segundo trabajo, Paradise, del que hoy ya podemos disfrutar con videoclip incluído.

Este videoclip pertenecerá a su próximo trabajo Staying at Tamara’s, álbum que estrenará el 23 de marzo y que ya sólo por el título intuimos que tiene que ver con su novia Tamara.

El artista que triunfaba en 2014 con Budapest y que se aproxima a las 400 millones de reproducciones en Spotify, nos presenta un videoclip con animadoras, baterías en llamas y un Ezra en la oscuridad iluminado por un fondo de florescentes.

De este nuevo trabajo, Ezra explicaba: “Paradise comenzó como una simple melodía que no me podía quitar de la cabeza. Cuando la empecé a escribir, sentí que lo que necesitaba en ese momento, más que nada era ser honesto, honesto conmigo mismo. Soy muy afortunado de que trabaje en algo que me demanda escribir de alguna manera, y escribir sobre lo que estaba sintiendo en ese momento, me ayudó más de lo que hubiera imaginado”

Temazos como Paradise o Don´t Matter Now, podremos escucharlos el 23 de marzo bajo el nombre Staying at Tamara’s y ya podemos anunciaros el tracklist de este:

01 Pretty Shining People

02 Don’t Matter Now

03 Get Away

04 Shotgun

05 Paradise

06 All My Love

07 Sugarcoat

08 Hold My Girl

09 Saviour (feat. First Aid Kid)

10 Only a Human

11 The Beautiful Dream