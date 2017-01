Geoff Nicholls, tecladista de Black Sabbath, fallece a los 68 años

Tristes noticias este fin de semana para los seguidores de los míticos Black Sabbath, y es que Geoff Nicholls, quien fuese su tecladista desde el año 1980 hasta 2004, ha fallecido a los 68 años.

Como no podía ser de otro modo, Nichols, que llevaba un tiempo luchando contra un cáncer de pulmón al que finalmente no ha podido vencer, ha recibido unas sentidas palabras de homenaje por parte de quien fueran sus compañeros de banda. Por un lado, Tony Iommi ha afirmado que “Geoff y yo siempre hemos estado muy unidos y ha sido un verdadero amigo para mí que me apoyó todo el tiempo por cerca de 40 años. Le echaré de menos enormemente y vivirá en mi corazón hasta que volvamos a encontrarnos“.

También Ozzy Osbourne le ha dedicado unas palabras a través de su perfil de Twitter. “Geoff Nicholls ha sido un gran amigo mío por mucho tiempo. Se le echará muchísimo de menos. Me siento muy triste por estas noticias“, unas palabras muy parecidas a las que ha expresado también Geezer Butler, otro de los miembros de la mítica banda.

Descanse en paz, nosotros seguiremos recordándole a través del legado musical que nos dejó a lo largo de su larga carrera.