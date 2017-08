Curiosamente, Bush tuvo mucho más éxito en Estados Unidos que en Reino Unido pese a ser este el país natal de su líder Gavin Rossdale. Quizás por ello, decidió embarcarse el año pasado en un papel que, en principio, no nos parece que se le ajuste de una forma muy natural, como fue el de convertirse en uno de los coaches de la versión británica de La Voz.

Sin embargo, su paso por el programa ha resultado ser efímero, ya que no contarán con él para la edición de este año. Según fuentes del programa, aunque el líder de Bush era una persona con la que es muy fácil trabajar, los jefes de la cadena no están muy contentos con él, ya que su presencia no tuvo mucho impacto y prefieren optar por alguien que tenga “más carisma” y traiga “un nuevo brillo” al programa.

Por tanto, parece que esta forma de buscar un mayor reconocimiento a la música de Bush no ha tenido el impacto deseado.

Mientras que aquí no se nos ocurre pensar en que las versiones españolas del programa puedan tener a alguien relacionado con la música independiente, en Reino Unido ya nos hemos encontrado con casos como este o el de Ricky Wilson de Kaiser Chiefs. Pero claro, allí la música es otra cosa.