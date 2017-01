Garorock 2017 anuncia sus primeros nombres

El festival Garorock está de vuelta, y acaba de anunciar los nombres de los primeros artistas que formarán parte del cartel de su 21ª edición, que se celebrará del 30 junio al 2 de julio en la localidad de Marmande, en el sudoeste de Francia. Para empezar, en el cartel no podrían faltar quizá dos de los artistas de más éxito del país, Justice y Phoenix.

Pero no son los únicos atractivos que conocemos hasta ahora, ya que se les unen Foals, M.I.A., Royal Blood, London Grammar, MØ, Tale of Us, Vitalic, Mac Miller, La Femme, Kungs, Georgio, Mr Oizo, FFF, Mat Bastard, Motives! y Petit Biscuit.

Os recordamos que este evento, que se celebra en un bosque junto al río Garona, es el festival de mayor tamaño del sur de Francia, con una asistencia de alrededor de 30.000 personas diarias que disfrutan de más de 60 actuaciones en sus 5 escenarios durante los 3 días del festival.

El abono de 3 días, incluyendo el derecho de acampada, se encuentra actualmente a la venta en la web del festival a un precio de 120€.