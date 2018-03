Garbage anuncia la reedición de ‘Versión 2.0’ por su 20 aniversario con el tema Lick The Pavement

Los americanos Garbage han presentado la reedición de su álbum clásico Version 2.0 para celebrar su 20 aniversario, además de compartir el tema Lick The Pavement.

El álbum que alcanzó el número 1 en su época, contenía éxitos como I Think I’m Paranoid y Push It, será relanzado el 22 de junio antes de la gira de aniversario que tiene la banda por el Reino Unido.

La reedición constará por un lado del álbum original remasterizado y por otro lado de una edición deluxe con un segundo disco que incluirá 10 caras b presentes en los CD singles de la época y estará disponible en una variedad de formatos CD y vinilos de colores con póster y pegatinas.

La cantante del grupo Shirley Manson dijo en NME: “Version 2.0 es, en mi opinión, el disco de Garbage por excelencia. Estamos muy agradecidos con las millones de personas que lo llevaron a su corazón en el momento en que fue lanzado y los que continúan amándolo”.

El coproductor y baterista Butch Vig añadió: “Version 2.0′ es el sonido de una banda que crece, evoluciona y, más que nada, gana confianza. Cuando comenzamos a grabar, tomamos la decisión consciente de no reinventarnos, sino de tomar todo lo que aprendimos de nuestro álbum debut y filtrarlo a través de la nueva tecnología digital con la que estábamos lidiando.

Musicalmente, el álbum tiene momentos de una claridad nítida y una belleza suave. De hecho, es posiblemente nuestro mejor álbum”.

Mientras tanto la banda ha aprovechado para comenzar a grabar el que será su nuevo trabajo discográfico.

Por aquí os dejamos la cara b (Lick The Pavement) con el que Garbage han presentado esta nueva reedición del gran Version 2.o. y más abajo el tracklist del mismo y las fechas de su gira por el Reino Unido.

Tracklist Album Version 2.0 :

1. Temptation Waits

2. I Think I’m Paranoid

3. When I Grow Up

4. Medication

5. Special

6. Hammering in My Head

7. Push It

8. The Trick Is to Keep Breathing

9. Dumb

10. Sleep Together

11. Wicked Ways

12. You Look So Fine

Caras B (edición deluxe):

1. Can’t Seem To Make You Mine

2. 13x Forever

3. Deadwood

4. Get Busy With The Fizzy

5. Soldier Through This

6. Thirteen

7. Lick The Pavement

8. Medication (Acoustic)

9. Tornado

10. Afterglow

Gira por el Reino Unido:

Septiembre:

4 – Edinburgh, Edinburgh Festival Theatre

5 – Glasgow, Barrowlands

7 – Bristol, St. Phillips Gate Arena

8 – Birmingham, Digbeth Arena

9 – Manchester, Academy 1 Manchester

11 – Nottingham, Rock City

12 – Newcastle, Northumbria SU Institute

14 – London, O2 Academy Brixton

15 – London, O2 Academy Brixton