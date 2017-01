Fuzzville vuelve y pasa a celebrarse en Semana Santa

El festival levantino Fuzzville cambia sus fechas habituales de septiembre por los días 13, 14 y 15 de abril (jueves, viernes y sábado) coincidiendo con Semana Santa, evitando así la competencia entre festivales durante el verano y aprovechando las especiales condiciones climáticas que suele tener Benidorm en abril, además de los días festivos propios de la Semana Santa. Eso sí, no ha podido evitar coincidir con el Sansan Festival 2017, que ha confirmado que su próxima edición se celebrará igualmente del 13 al 16 de abril en la localidad castellonense de Benicàssim.

La dinámica y organización se mantienen similares a la de las pasadas ediciones. El jueves 13 por la noche se celebrarán los conciertos bienvenida con entrada gratuita en la Sala Rockstar, donde también se celebrará una matinal el sábado 15. La programación principal de Fuzzville tendrá lugar viernes y sábado en la discoteca KM.

Aún no se han dado a conocer los nombres de las primeras bandas, pero durante los próximos días saldrán a la venta los primeros abonos y junto a ellos los primeros confirmados. Cabe recordar que en la última edición de Fuzville encontramos a bandas como Thee Oh Sees, Aliment, Los Claveles, Los Bengala o The Boys, entre muchos otros.

Si lo que quieres es una Semana Santa llena de música, ya tienes un nuevo plan.