Future Islands, segundos confirmados para Mad Cool 2018

Después de dar el bombazo con la confirmación de Queens of The Stone Age, la organización de Mad Cool quiere seguir sorprendiéndonos y hoy nos da a conocer el nombre de la segunda confirmación de la edición 2018. Future Islands, trío de synthpop de Baltimore (Maryland), son los segundos confirmados de Mad Cool 2018. Desde que publicaron Singles (2014), Samuel T.Herring (voz, letras), William Cashion (bajo, guitarra) y Gerrit Welmers (teclados, programaciones) han trasformado su estatus de banda de culto en auténticas estrellas mundiales. Su canción Seasons (Waiting On You) hizo al mundo descubrir las virtudes que sus fieles seguidores ya conocían.

Mad Cool Festival será la primera parada de Future Islands en Madrid desde la publicación de su último trabajo, The Far Field, grabado en los legendarios estudios Sunset Sound de Los Ángeles; lugar donde grandes artistas como The Beach Boys o Prince crearon algunas de sus obras maestras.

El grupo se fundó en el año 2006 en la Universidad de East Caroline, en Grenville, donde sus tres integrantes estudiaban bellas artes. Desde entonces han publicado cinco LPs: Wave Like Home (2008), In Evening Air (2010), On The Water (2011), Singles (2014) y el reciente The Far Field (2017).