Future Islands lanzan vídeo para “Ran”

Si hace un mes nos entusiasmábamos con la noticia del lanzamiento del próximo disco de Future Islands datado para abril, ahora estamos disfrutando de los momentos previos con el material que podemos ir descubriendo.

Aunque sólo hemos podido escuchar por ahora el primer single titulado Ran, ya sabemos que este disco va a seguir seguro la brillante trayectoria de trío de Baltimore y es que han sabido gestionar su éxito se una forma muy inteligente, creciendo de forma orgánica y sin perder un ápice de su energía.

Centrandonos en el vídeo que hemos podido ver esta semana, el hilo conductor de la historia es muy simple ya que consiste en Samuel, carismático líder de la formación estadounidense y su huída por los campos de su tierra natal. Un bonito homenaje a la libertad y al estado que les vio crecer.

The Far Field estará disponible a partir del 6 de abril en diversos formatos como ya viene siendo tónica habitual y la gira de presentación hará parada en Barcelona justo un mes después en la Sala Razzmatazz. Esperemos que Future Islands no sean tímidos y se animen a confirmar alguna fecha más porque sus directos son míticos y el material que parece que se traen entre manos pinta muy bien.