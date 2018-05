Future Islands estrenan una nueva canción para la tele americana

La banda de Baltimore ha presentado el tema inédito Calliope. Esta inesperada pieza de Future Islands se estrena como parte de un programa de la cadena norteamericana Cartoon Network.

Singles Program es una iniciativa que fomenta cada año el espacio televisivo Adult Swim. Este año, como novedad, cada semana del año comparten una canción y en ésta le ha llegado el turno a Future Islands. Eso sí, la canción tan solo se puede escuchar desde la página oficial.

Primer tema en un año

Es el primer sencillo publicado por el grupo desde el lanzamiento de The Far Field el pasado año. Future Islands se suman a otros artistas y formaciones que también han participado en esta campaña musical. Dinosaur Jr., Run The Jewels, Migos, Thundercat, Julian Casablancas o Flying Lotus han sido algunos partícipes.

En el caso de Run The Jewels, el programa Adult Swim les ha encomendado programar el cartel de un festival. Este novedoso evento tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre en Los Angeles.