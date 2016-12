Fuera estereotipos sexistas. Conoce a “La muñeca que eligió conducir”

Cuando erais pequeños, seguro que alguna vez escuchasteis aquello de que las muñecas no son para los niños o que jugar con coches y superhéroes no es para las niñas. Aunque pueda parecerlo, ese tipo de comentarios no son tan antiguos como querríamos pensar y muchas veces se siguen produciendo hoy en día. En la sociedad actual, cada vez debería haber menos diferencias de género, y por ello es importante que no existan en los juguetes, y que así los niños, desde pequeños, no crezcan con este tipo de creencias estereotipadas. Por ello, en CrazyMinds nos gusta mucho la campaña que Audi España ha lanzado esta Navidad bajo el título “La muñeca que eligió conducir“.

Este spot, o casi podríamos denominarlo cortometraje, narra la historia de una muñeca que por casualidad acaba conduciendo un Audi R8, por lo que reproduce un rol que no estaba inicialmente previsto para ella conforme a los estereotipos asociados al mundo del juguete. Y es no es un tema como para no valorarlo con suficiente seriedad, ya que la diferenciación por género afecta a la función formativa de los juguetes, y esos estereotipos influyen directamente en la configuración de la personalidad de los niños.

Así que pensadlo dos veces antes de hacer las compras navideñas para hij@s, sobrin@s, prim@s, etc. Nosotros creemos que ni los juguetes, ni la conducción, ni la música, ni por supuesto el rock n roll deberían considerarse algo para chicos o para chicas, sino algo que debe y puede ser disfrutado por todos a partes iguales. Numerosos estudios demuestran que, en su primera infancia, los niños están libres de estereotipos de género, y estos se empiezan a fabricar a lo largo de su desarrollo, en el que los juguetes juegan un papel fundamental, transmitiendo valores sociales y culturales determinantes en los futuros roles de los niños y las niñas. Por eso, nos gusta que haya empresas e iniciativas que se comprometan en eliminarlos.

Os dejamos con este vídeo y que así descubráis a esta muñeca que eligió conducir. Y recuerda, si quieres participar activamente en esta campaña y obtener un juguete real de edición limitada que une un coche deportivo y una muñeca princesa a su volante, solo tienes que entrar en la web www.cambiemoseljuego.com y unirte a la conversación en redes sociales a través del hashtag #cambiemoseljuego.

* Post Patrocinado